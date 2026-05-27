Une enquête sur la vente des billets du Mondial ouverte

Contacté, Gianni Infantino n’a pas répondu à nos sollicitations. À moins de trois semaines du début du Mondial 2026 (du 11 juin au 19 juillet), les États de New York et du New Jersey ont ouvert une enquête sur la vente de billets par la FIFA. La justice américaine demande des informations sur « les pratiques de billetterie de la FIFA, » indiquent les procureures générales des deux États à l’AFP. En clair, la justice demande des infos sur l’emplacement des billets vendus.

Une curieuse pratique commerciale ?

« Des récents articles de presse indiquent que les supporters ont pu être induits en erreur quant à l’emplacement des sièges qu’ils achetaient, et que les déclarations publiques de la FIFA ainsi que la mise en vente des billets ont pu contribuer à la flambée des prix, » poursuivent les procureures. La FIFA pourrait avoir quelques pratiques commerciales trompeuses.

Un article de The Athletic est mentionné, alors que plusieurs groupes de supporters se plaignent du prix des billets pour aller voir un match du Mondial. Gianni Infantino prévoit de son côté, des recettes supérieures à onze milliards de dollars cet été.

Un par joueurs.