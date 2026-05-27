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De violents affrontements en marge de la finale de Ligue Conférence

OC
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De violents affrontements en marge de la finale de Ligue Conférence

Une mauvaise habitude qui persiste. À quelques heures de la finale de Ligue Conférence entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano, des épisodes violents ont été observés dans les rues de Leipzig mardi soir.

Des groupes de supporters des deux clubs se sont retrouvés face à face vers 20 heures dans les rues de la ville allemande, et des coups ont été échangés malgré la présence des forces de l’ordre sur place. Selon un rapport de la police locale, plus de 300 supporters ont été impliqués dans cet épisode de violence, et 60 d’entre eux ont été retenus pour procéder à des vérifications d’identité, avant d’être relâchés dans la soirée.

Deux policiers blessés

Toujours selon les forces de l’ordre allemandes, « un groupe de supporters du club de Crystal Palace s’est rendu dans le quartier du Penguin Eisbar […] et a provoqué des supporters espagnols qui passaient par là. Ils ont ensuite été rapidement encerclés par des membres de la police fédérale. » Dans leur tentative de séparer ces éléments perturbateurs, deux policiers ont été blessés par des jets de verres et de mobilier. Deux supporters ont par ailleurs été arrêtés par la police de Leipzig.

Le seul coup toléré ce soir sera celui de Mateta dans le poteau de corner après avoir ouvert le score.

Oui, cette finale de Ligue Conférence vaut le détour

OC

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