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Alexander Nübel quitte Stuttgart

EM
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Alexander Nübel quitte Stuttgart

C’est donc pour ça que l’expression « jamais trois sans quatre » n’existe pas. Après trois prêts consécutifs à Stuttgart, Alexander Nübel ne vivra pas une quatrième pige en Bade-Wurtemberg. C’est son club qui l’a annoncé, ce mercredi sur les réseaux sociaux : « Après trois saisons réussies, le prêt d’Alexander Nübel au VfB Stuttgart s’est achevé. Nous voulons lui dire : « Merci, Alex, pour ces moments passés ensemble » ».

Aller-retour express en Bavière

À 29 ans, l’ancien gardien de Monaco va retourner au Bayern Munich, qui devrait s’en séparer dans la foulée, d’après Bild. Les Bavarois demanderaient entre 10 et 15 millions d’euros pour se séparer du portier allemand aux trois sélections avec la Mannschaft. Toujours d’après le média allemand, Manchester City et la Juventus seraient intéressés par Nübel.

Le Neuer version noob.

Un énorme Harry Kane permet au Bayern de remporter la Coupe d’Allemagne

EM

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