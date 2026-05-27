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Grand ménage et grande débâcle à Milan

JF
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Grand ménage et grande débâcle à Milan

Front kick comme Zlatan ! Grand fan de bastons et d’embrouilles tout au long de sa carrière, Zlatan Ibrahimović aurait-il été à deux doigts d’un nouveau combat cette année ? Alors que Milan vient de boucler une insipide saison hors des clous pour la Ligue des champions, les langues se délient autour de la campagne des Lombards, et plus précisément sur ses coulisses.

Everybody was Kung Fu fighting

Si tout le monde a pris la porte lundi (Giorgio Furlani, PDG, Igli Tare, directeur sportif, Massimiliano Allegri, entraîneur et Geoffrey Moncada, directeur technique), la saison s’est montrée agitée en dehors du terrain ! Dirigeant aux résultats plus que contrastés et contesté par certains supporters, le Suédois serait ainsi passé très proche d’une grosse baston avec son ancien coach.

En cause, le choix du troisième gardien de l’effectif l’an prochain, comme le rapporte le Corriere della Sera, dans des propos traduits par le journaliste Guillaume Pacini. Pas d’accord sur le choix du portier, les deux lurons ont donc failli se foutre sur la gueule en plein resto avant d’être séparés par l’ancien directeur sportif, Tare, cité plus haut et désormais viré, tandis que Furlani, allez encore checker au-dessus, était aussi de la tablée. Un board qui vit bien donc (non) et qui a vécu une fin de saison sous tension, puisqu’une qualification en C1 aurait forcé tout le monde à cohabiter une saison de plus. Ambiance.

Avant de partir aux États-Unis pour commenter le Mondial, pour sûr que l’ancien parisien aurait préféré garder tout ça secret, mais il ne doit pas être si mécontent de rester seul dans le navire grâce à cette qualif’ en Ligue des champions manquée. Au final, Allegri et ses potes sont maintenant hors-jeu, et Zlatan a désormais les mains libres.

Pour devenir lui-même troisième gardien ?

Milan : joues rouges et idées noires

JF

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