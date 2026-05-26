Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC Arenthon-Scient vs Mont-Saxonnex Foot

Les abeilles étaient déchainés ce week-end. Le numéro 9 sort un double contact du pied gauche qui n’appartient qu’à lui, le genre de geste qu’on redemande en slow motion trois fois de suite. Il joue ensuite son partenaire dans l’axe avec une précision chirurgicale. Le défenseur, lui, peut aller s’asseoir. Contrôle orienté légendaire de son adversaire. Son vis-à-vis n’a laissé aucune chance au portier : plat du pied, propre, efficace. Pas de chichi, juste du football comme on l’aime.

2/ La ST Pierre de Plou vs Us Perros Louannec

Jardiland est prévenu : le rayon grillage risque d’être dévalisé du côté de Saint-Pierre de Plou. Le numéro 11 a sorti un petit pont de gala sur le numéro 5, qui n’a absolument rien vu venir. Et pour cause, il regardait probablement ailleurs. Centre en retrait, but. Simple, beau, imparable. Le football dans ce qu’il a de plus pur.

3/ ICTE vs SC Montmirail

Le gardien s’était transformé en dernier rempart de l’humanité, sortant tout ce qui se présentait. Mais il n’avait pas prévu le numéro 4. Contrôle derrière la jambe, orientation parfaite sur le gauche, frappe limpide avec le pied qui ne sert d’habitude qu’à appuyer sur la pédale de frein. Arjen Robben a liké, et franchement, on comprend.

4/ MAS Stes Puel vs US du Minervois

Les enroulées lucarnes, c’est décidément le plat du jour ce week-end. L’ailier gauche s’installe au coin de la surface, prend sa respiration, et téléguidé la balle dans la lucarne opposée avec une précision de sniper. Le gardien a bien tendu la main, mais comme dirait Kyky de Bondy : « tu l’as prends bien coup du pied, il va pas la chercher. » Référence validée, but validé.

5/ Celtic Irish Club vs FBBP

Le 8 contre 8 sur demi-terrain, c’est toute une époque. Celle où on croyait encore au destin professionnel. Mais au milieu de la nostalgie, le numéro 6 a décidé de prendre ses responsabilités et le ballon des autres par la même occasion. Prise de balle au milieu, tête baissée, tout seul contre le monde entier. La conclusion ? Une frappe lourde, tendue, que le gardien n’a pu qu’effleurer du bout des doigts. Régal.

Saint-Étienne et Nice se neutralisent dans l’ennui