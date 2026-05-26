À quoi joue Pierre Sage avec le RC Lens ?

À peine la Coupe de France en poche et l’une des plus belles pages de l’histoire du RC Lens écrite, Pierre Sage a déjà jeté un flou sur son avenir à la tête des Sang-et-Or. Toujours aussi fidèle à son habituelle transparence et son honnêteté, Stone Wise n’aurait-il pas dû, pour une fois, faire la fine bouche et user de la langue de bois ? Décryptage.

La première Coupe de France de l’histoire du club, les scènes de liesse à Bollaert et à Lens pour fêter le sacre, la deuxième place en Ligue 1 au terme d’une lutte acharnée avec l’ogre parisien, les honneurs et la mention très bien aux trophées UNFP… Rarement le soleil n’avait autant tapé sur la cité artésienne. Qui aurait pu croire, là-haut dans le tendre Nord, qu’un seul homme chasserait à lui-seul la pluie pour ramener de si belles éclaircies ? En l’espace d’à peine douze mois, Pierre Sage a tout changé à Lens. Comme il aime tant le dire, il fait ce métier pour rendre les gens heureux. Mais alors que les émotions sont encore à chaud, celui qui fait la pluie et le beau temps dans l’Artois depuis son intronisation le 2 juin 2024 a décidé de poser la clim’ et d’assombrir le ciel nordiste. Le technicien de 47 ans laisse planer le doute sur son avenir, avec une communication parfois étrange.

Grand froid sur Lens

L’engouement est à peine retombé à Bollaert que Pierre Sage a déjà fait redescendre tout le monde sur terre. Dans la foulée du premier sacre de l’histoire du club artésien en Coupe ce vendredi soir face à Nice (3-1), l’ancien adjoint de Habib Beye au Red Star avait jeté un premier froid et fait naître de premiers doutes sur son avenir à Lens : « Je vous avoue qu’il y a quand même beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, je vais essayer de l’honorer, avait-il lancé au micro de France TV avant l’entame des célébrations au Stade de France. Ce n’est peut-être pas trop le moment de parler ça. »

⚽ #CDFCA | 🗣️ Pierre Sage sur son avenir après la finale : "Je vous avoue qu'il y a beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l'honorer. Je suis très content dans ce club." pic.twitter.com/WHi2UT8joH — francetvsport (@francetvsport) May 22, 2026

Le moment, il l’a choisi à peine 36 heures plus tard. Invité sur le plateau de Téléfoot dimanche matin, Stone Wise s’est prêté au traditionnel jeu du oui/non et s’est montré catégorique en répondant « oui » à la question « serez-vous entraîneur de Lens la saison prochaine ? ». De quoi calmer le début d’incendie qu’il avait allumé. Mais ça, c’était seulement dimanche matin. Emporté par une interminable tournée médiatique – attention, il pourrait bientôt débarquer chez vous aussi – l’ancien directeur du centre de formation de l’OL s’est ensuite rendu sur le plateau du Canal Football Club le soir-même. « Les choses que je vis en ce moment sont assez perturbantes, c’est une situation que je n’avais pas anticipée (…) Il y a eu des contacts avec des clubs anglais. Eux (Crystal Palace, ndlr), leur nom revient souvent mais il y en a d’autres aussi. Pour l’instant, c’est difficile de traiter tout ça », a-t-il concédé.

"Il y a eu des contacts avec des clubs anglais..." 👀 Pierre Sage est l'invité du Canal Football Club, en direct sur CANAL+ 🤩#CFC pic.twitter.com/7H08Aid8IV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 24, 2026

Puis rebelote sur le plateau de l’After Foot à RMC lundi soir : « L’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu’aujourd’hui il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent. Mais dans l’absolu on est sur une grosse tendance lensoise quand même. » Comme l’ombre d’un doute, une fois de plus. Mais pour Lionel Bellenger, spécialiste de la communication qui intervient en tant que formateur pour le BEPF (Brevet d’entraîneur professionnel de football) à Clairefontaine et qui a été introduit à l’époque par Gérard Houllier, Pierre Sage n’a pas commis d’erreur manifeste : « Il a quand même été vachement honnête. C’est rare ! Je pense que le vrai défaut en communication chez les coachs, c’est de faire des rectificatifs. Là, il dit simplement la réalité sans aller trop loin. Il a même clairement donné une tendance ! »

Simple coup de pression ou réelle réflexion ?

Loué habituellement pour sa transparence et son franc-parler, Pierre Sage s’est peut-être fait prendre à son propre jeu ce week-end. Comme si lui, le petit gars du Jura qui a fait toutes ses classes dans la petite ville de Belley avant de prendre progressivement son envol, était dépassé par tous les événements récents. Mais derrière ces déclarations toutes moins rassurantes les unes que les autres, que se cache-t-il ? On pourrait voir là un simple coup de pression classique pour tenter de gratter un contrat plus juteux après une saison historique et étincelante. Classique. Ou simplement une envie de tester ses dirigeants avant l’intersaison et le mercato. Celui qui a été élu par ses pairs meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison n’est pas dupe, il sait à quel point les décideurs des Sang-et-Or auront du mal à retenir leurs cadres, à commencer par Malang Sarr, Mamadou Sangaré, Robin Risser ou encore Ismaëlo Ganiou. Sachant que les départs du capitaine Adrien Thomasson et du joker de luxe Wesley Saïd ont déjà été actés. Avec cette communication très transparente, Mister Sage montre qu’il a besoin de garanties et d’un projet clair et lisible pour rester. Il ne veut pas repartir de zéro, encore plus dans une saison qui sera plus lourde avec les huit matchs de C1 qui se sont rajoutés au calendrier.

Outre l’idée du coup de pression, Pierre Sage sait peut-être au fond de lui qu’il sera difficile de raconter une plus belle histoire que celle de cette saison et de faire mieux, ou à minima aussi bien. « J’ai quand même plutôt bien fonctionné cette année et j’ai peut-être aussi envie de laisser ce sentiment-là et de ne pas décevoir », a-t-il philosophé chez l’After Foot, avant de faire faire la promesse qu’il « prendr[a] une décision rapidement. » À l’instant T, l’architecte lensois semble émettre de sérieux doutes sur la possibilité de continuer à performer à haut niveau avec autant d’incertitudes. Toujours pas de quoi affoler Lionel Bellenger, qui a déjà côtoyé Pierre Sage par le passé au moment où celui-ci bénéficiait de la VAE (validation des acquis de l’expérience) dans le cadre de son BEPF : « Pour moi, il est simplement réaliste et ne se fragilise pas du tout. Il a juste anticipé. C’est une bonne communication. Après, pour se protéger, il aurait peut-être dû faire ce qu’on appelle du brouillard stratégique. Didier Deschamps est très à l’aise là-dedans d’ailleurs avec une grande qualité oratoire. Mais le problème, c’est que ça agace énormément aussi. » Pas faux.

Entre la langue de bois et l’honnêteté, Pierre Sage a fait son choix. Et comme son idole Pep Guardiola, il préfère mourir avec ses idées et ses principes. Pep Sage un jour, Pep Sage toujours.

Pierre Sage laisse encore planer le doute sur son avenir à Lens