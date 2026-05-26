La Qatar dévoile sa liste pour le Mondial

Les rois du pétrole. La sélection qatarie a annoncé ce lundi les 28 noms retenus par Julen Lopetegui pour la Coupe du monde 2026. Cette liste élargie devra être réduite à 26 éléments après le match amical prévu en Irlande jeudi.

Le double champion continental en titre pourra compter sur sa star, Akram Afif, auteur d’un triplé lors de la finale de la dernière Coupe d’Asie, et recordman de sélections sous le maillot grenat. Seront également du voyage Almoez Ali, meilleur buteur des Al-Annabi avec 55 pions, le natif de Gennevilliers Karim Boudiaf ainsi que Mohammed Muntari, unique buteur lors du fiasco à domicile en 2022.

📋 | Our national team squad travelling to Ireland ✈️🇮🇪#AlAnnabi 🇶🇦 pic.twitter.com/dNk7vgZMwc — Qatar Football Association (@QFA_EN) May 25, 2026

Un affront à laver

Lors de sa dernière et seule campagne au Mondial, à domicile, le Qatar a terminé avec trois défaites et un seul petit but marqué. Une performance indigne d’un champion d’Asie et d’un pays qui a balancé autant de fric pour tenter de développer le football sur ses terres. Placés dans un groupe B ouvert, les Grenats peuvent espérer rallier la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire. Les hommes de Lopetegui commenceront leur Mondial par la Suisse (13/06), avant d’affronter le Canada (19/06) puis la Bosnie (24/06).

Un pays du Golfe au pays du golf, une bonne raison d’y croire.

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