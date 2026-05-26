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Auxerre fait le forcing pour conserver Pélissier

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Auxerre fait le forcing pour conserver Pélissier

Tous pour un. Alors que l’annonce du limogeage de Christophe Pélissier, malgré le maintien d’Auxerre en Ligue 1, a été rendu public vendredi, le président-directeur général du club, Baptiste Malherbe, tente de convaincre le propriétaire chinois, James Zhou, de revenir sur sa décision selon L’Equipe.

Une bataille à mener

Pour le moment, l’AJA n’a toujours pas communiqué sur le départ de son entraîneur. Une situation liée à un vide juridique comme l’explique le quotidien sportif puisque Baptiste Malherbe est le seul détenteur de la délégation de signature. Le seul donc à pouvoir faire signer les papiers de licenciement au technicien icaunais. Afin de conserver Pélissier sur le banc bourguignon, Malherbe s’est envolé pour Pékin lundi afin de rencontrer le propriétaire du club et tenter de le faire revenir sur sa décision initiale. Avant que David Wantier, directeur sportif du club avec lequel Pélissier a des relations particulièrement fraîches, ne rencontre également James Zhou deux jours plus tard.

Affaire à suivre.

La réaction timide de Djibril Cissé au licenciement de Christophe Pélissier

LB

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