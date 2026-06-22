Griezmann ouvre une boutique

Vous n’êtes pas prêts pour le nom. Avant de faire ses valises pour les États-Unis, Antoine Griezmann a décidé de laisser un nouvel héritage à Madrid. Le désormais ex-joueur des Colchoneros va ouvrir une boutique de cartes à collectionner. Son nom ? « Grizi Cards ».

Situé dans le quartier de Salamanca de la capitale espagnole, où il habite depuis 2014 (mis à part ses deux années au Barça entre 2019 et 2021), ce commerce va permettre à l’homme aux 137 sélections et 44 buts avec l’équipe de France d’assouvir l’une de ses grandes passions.

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Des cartes, du champagne et des canapés

« Depuis toujours, je suis passionné par le sport et les cartes à collectionner, a assuré le futur joueur d’Orlando. J’ai grandi avec les cartes de foot, puis la passion s’est élargie à la NBA, la NFL, le base-ball et plus largement à tout l’univers du hobby. Ouvrir des packs, découvrir des pépites, tomber sur une signature ou un rookie, c’est un plaisir qui ne m’a jamais quitté. »

Griezmann ne compte pas s’arrêter là puisqu’il souhaite que sa boutique devienne une sorte de « petit bar avec des cafés, du champagne et du vin ». Dans sa vidéo de présentation du lieu, le champion du monde 2018 n’a pas précisé la date d’ouverture de son bien, mais cela ne devrait être qu’une question de jours.

Une bonne raison pour revenir à la casa.

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