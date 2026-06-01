Pronostic France Sénégal : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Analyse du match France Sénégal pour la Coupe du Monde 2026. France favori malgré des failles défensives. Pari recommandé : France vainqueur.

Informations clés France a encaissé 11 buts en 5 matchs récents.

Sénégal sans Kalidou Koulibaly en défense.

France a battu le Brésil 2-1 en mars 2026.

Sénégal reste sur un 0-0 contre l’Arabie Saoudite.

Infos du match Stade New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ, USA) — capacité 82 566 Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur France Didier Deschamps Entraîneur Sénégal Pape Thiaw

Le contexte du match

La France et le Sénégal s’affrontent lors de leur premier match de la Coupe du monde 2026. Les Bleus, dirigés par Didier Deschamps, visent un bon départ dans ce Groupe I, où ils sont considérés comme favoris malgré quelques incertitudes défensives. Leur série récente de cinq matchs révèle des performances offensives notables avec dix buts inscrits, mais aussi onze buts encaissés, ce qui souligne une certaine vulnérabilité derrière. Le Sénégal, bien que solide défensivement, n’a pas réussi à s’imposer face à l’Arabie saoudite lors de son dernier match, terminant sur un 0-0, et devra se passer de Kalidou Koulibaly, une absence qui pourrait peser lourd dans leur organisation défensive.

Dans le cadre de cette compétition, d’autres rencontres intéressantes se profilent, comme le match entre Nouvelle-Zélande et Égypte qui promet d’être historique.

Forme récente — France

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-08 France 3-1 Irlande du Nord W 2026-06-04 France 1-2 Côte d’Ivoire L 2026-05-31 Bulgarie 6-1 France L 2026-03-29 Colombie 1-3 France W 2026-03-26 Brésil 1-2 France W

Il est intéressant de noter que sous la direction de Didier Deschamps, 30% des matchs des Bleus se sont soldés par des résultats remarquables, attestant de sa capacité à mener l’équipe lors des grandes compétitions.

Forme récente — Sénégal

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-09 Arabie saoudite 0-0 Sénégal D 2026-05-31 États-Unis 3-2 Sénégal L 2026-03-31 Sénégal 3-1 Gambia W 2026-03-28 Sénégal 2-0 Pérou W 2026-01-14 Sénégal 1-0 Égypte W

Historique des confrontations

France et Sénégal ne se sont jamais affrontés sur la période analysée.

Forme récente

La France arrive avec une dynamique contrastée. Les victoires face à des équipes comme le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1) montrent une capacité à performer face à des adversaires de haut niveau, mais les défaites contre la Côte d’Ivoire (1-2) et surtout la lourde défaite en Bulgarie (1-6) soulignent des failles défensives préoccupantes. La blessure de Kylian Mbappé pourrait affecter leur puissance offensive, bien que Michael Olise ait montré son efficacité avec un triplé récent.

Le Sénégal affiche une forme solide avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs. Cependant, leur récent match nul contre l’Arabie saoudite (0-0) soulève des questions sur leur efficacité offensive. L’absence de Kalidou Koulibaly, un pilier défensif, pourrait déséquilibrer leur structure défensive, bien que des joueurs comme Sadio Mané restent des atouts offensifs majeurs.

Notre pronostic

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Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 2.1. La France a encaissé lors de chacun de ses derniers matchs en 2026, ce qui, combiné à l’absence de Kalidou Koulibaly du côté sénégalais, pourrait bien permettre aux deux équipes de trouver le chemin des filets.

En conclusion, bien que la France soit favorite, le résultat reste incertain, comme dans toute rencontre de Coupe du monde. Les paris sportifs comportent des risques, et il est essentiel de parier de manière responsable.

L’arbitre de France-Sénégal est connu