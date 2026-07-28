La raison mignonne derrière le retour d'Aubameyang en Liga

Argument en béton. En conférence de presse ce mardi, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son choix de rallier le Deportivo La Corogne lors de ce mercato estival. L’ancien attaquant marseillais a expliqué avoir respecté la volonté de ses grands-parents.

« Avant de venir en Liga la première fois, c’était un rêve de joueur de jouer en Espagne, a pointé le buteur de 37 ans. C’était un objectif, je l’avais promis à mes grands-parents. Donc, revenir, ça me fait plaisir, c’est proche de ma famille. Je pense à mes grands-parents, qui nous ont quittés il y a quelque temps. Je suis très content et très fier de jouer ici. »

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Un club qui revient de loin

Dans un second temps, Aubameyang a raconté les détails de son arrivée : « Quand j’ai reçu la proposition, j’ai tout de suite discuté avec mes agents et ma famille, a-t-il déclaré. J’ai dit qu’on devait écouter ce que le club avait à dire car je connais le club depuis que je suis tout petit, quand il évoluait en Ligue des champions. Déjà, c’était important de retrouver la Liga. Pour moi c’était important de pouvoir aider l’équipe, c’est pour ça que j’ai beaucoup aimé le projet .»

De retour en Liga pour la première fois depuis 2019, le club revient de loin car il a évolué pendant huit ans entre la quatrième et la deuxième division espagnole. Passé par des clubs comme Barcelone, Dortmund ou encore Arsenal, Aubam’ aura la tâche de porter offensivement son équipe, qui jouera logiquement le maintien.

Un beau défi.

Aubameyang file en Espagne