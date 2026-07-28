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Mbappé souhaite la bienvenue à Zidane

EM
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Mbappé souhaite la bienvenue à Zidane

10 reconnaît 10. C’était un secret de polichinelle, il ne manquait plus que l’officialisation, et c’est maintenant chose faite. Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur des Bleus et quelques heures après sa nomination officielle, le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a réagi à cette nouvelle sur Instagram. Une simple republication du post du compte officiel des Bleus accompagné d’un « Bienvenue chez toi » feront l’affaire.

Zidane n’a pas encore échangé avec Mbappé

Seulement deux semaines après la fin de la Coupe du monde et la triste élimination des Bleus face à l’Espagne, Zidane a confié ne pas avoir encore discuté avec le natif de Paris : « Le plus important pour lui, c’est de se reposer, de profiter de ces moments de repos bien mérités après cette saison et de cette Coupe du monde. On aura l’occasion de parler de tout ça avec lui et tous les joueurs au mois de septembre. »

Vivement septembre, alors.

« Il m'a pétrifié avec son aura ! » : le jour Z de Zidane

EM

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Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

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