Le Celtic lâche 13 millions pour un attaquant de Bodø/Glimt

Bodø boude le départ de son attaquant. En pleine saison, le leader du championnat norvégien Bodø/Glimt vend son avant-centre Kasper Høgh pour 11 millions de livres sterling (12,8 millions d’euros) plus des bonus au Celtic, selon des chiffres rapportés par Sky Sports.

Un vrai buteur en Coupe d’Europe

L’équipe de Glasgow recrute le seul joueur hors du big five européen avec Victor Osimhen à être impliqué dans 15 buts ou plus (12 buts, 4 passes décisives) en Coupe d’Europe sur les deux dernières saisons, rapporte Opta. Il avait notamment été impliqué sur les trois buts du barrage aller contre l’Inter (3-1), et avait marqué contre le Sporting (3-0) en Ligue des champions la saison dernière.

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Le Danois de 25 ans quitte pour la première fois de sa carrière les pays nordiques, après des aventures dans le championnat de son pays, islandais et norvégien. Sa signature intervient trois jours après la vente de Daizen Maeda, l’avant-centre japonais des deux derniers Mondiaux, qui a rapporté 10 millions de livres sterling (11,7 millions d’euros) au club écossais de la part d’Ipswich Town, selon le quotidien écossais The Herald. Kasper Høgh devient la deuxième plus grosse vente de l’histoire de la dernière sensation de la C1, la troisième recrue la plus onéreuse du Celtic.

En espérant pour les Celts que Kasper ne soit pas fantomatique.

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