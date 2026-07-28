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Le bel hommage de Phillipe Diallo à Didier Deschamps

ABS
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Le bel hommage de Phillipe Diallo à Didier Deschamps

Les émotions. Non, après 12 années passées à la tête des Bleus, Didier Deschamps n’est plus sélectionneur de l’équipe de France. En marge de la conférence de presse de présentation de Zinédine Zidane, seul possible successeur au double champion du monde (1998 comme joueur, 2018 comme coach), Phillipe Diallo, président de la FFF n’a pas manqué de célébrer le passage de la Dèche avec la sélection française.

Le prez’ a notamment laissé entendre que DD a « redressé l’image de l’Équipe de France après Knysna » et a également insisté qu’il était « important d’avoir de la reconnaissance et de la gratitude » envers Didier Deschamps.

« L’âge d’or du football français. »

Au sujet du bilan sportif de Deschamps, Diallo ne s’est pas montré moins reconnaissant, en saluant un homme « qui a mené l’équipe de France au sommet », et dont les dix dernières années de mandat coïncident avec « l’âge d’or du football français […] où l’Équipe de France a brillé sur tous les terrains. » 

À noter également que Zizou y est aussi allé de son hommage pour son ancien capitaine en équipe de France, en parlant de « 14 années remarquables » avant de s’adresser à lui directement et de lancer d’un ton zidanèsque  : « DD, bravo pour tout ce que tu as fait. » Les relations se seraient pourtant distendues entre les deux hommes et Zidane a d’ailleurs avoué, durant la conférence de presse, ne pas avoir échangé avec lui au sujet de la succession.

On attend la réaction de Duga, maintenant.

Zinédine Zidane : « DD c'est DD, Zizou c'est Zizou »

ABS

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