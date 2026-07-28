Un joueur de l’Union saint-gilloise agressé et dépouillé à Bruxelles

Des histoires qu’on aimerait pas raconter. Mohammed Fuseini, attaquant de l’Union saint-gilloise, a été agressé dimanche matin à Bruxelles alors qu’il se trouvait à proximité de sa voiture. Plusieurs individus l’ont sorti du véhicule, maîtrisé puis jeté au sol avant de lui dérober notamment son téléphone et une montre. Le joueur ghanéen de 24 ans a ensuite été conduit à l’hôpital pour passer des examens.

Un suspect placé sous mandat d’arrêt

Le parquet de Bruxelles a confirmé que trois personnes avaient été victimes de vols avec violence commis en bande au cours de la même journée. Un suspect a rapidement été identifié et interpellé. Des objets déclarés volés ont été retrouvés lors de la perquisition de son domicile, avant sa mise en examen et son placement sous mandat d’arrêt. L’enquête se poursuit afin d’identifier les autres personnes impliquées. Physiquement peu touché, Fuseini avait déjà repris l’entraînement avec l’Union dès lundi.

Le principal est là.

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