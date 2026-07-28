Pirlo fils vole au secours de Pirlo père

Pendant que le spectacle de clowns continue sa tournée de l’autre côté des Alpes, Nicolò Pirlo a tenu à défendre son père, attaqué de toutes parts. Après l’abandon de la candidature d’Andrea Pirlo au poste de sélectionneur de l’Italie, le fils de la légende italienne est monté au créneau sur Instagram. L’ancien milieu de terrain s’est retrouvé au cœur d’une polémique en raison de son rôle d’ambassadeur de Fonbet, une entreprise russe de paris sportifs. « Je ressens une immense amertume », a écrit son fils, regrettant le climat créé autour d’un homme qui a toujours laissé « son travail parler pour lui ».

« Je suis fier de l’homme que tu es »

« En tant que fils, mais aussi en tant que jeune homme qui rêve de se construire un avenir dans le football, tout cela me fait mal », a poursuivi Nicolò Pirlo. Selon lui, « le bruit semble compter plus que la compétence, le respect et les valeurs ». Avant de conclure par un message directement adressé à son père : « Je suis fier de l’homme que tu es, bien avant le professionnel que tout le monde connaît. »

La Nazionale n’a toujours pas de sélectionneur, mais Pirlo peut au moins compter sur son premier supporter.

L'Italie perd ses deux meilleurs éléments