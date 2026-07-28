S’abonner au mag
  • International
  • Italie

Pirlo fils vole au secours de Pirlo père

MJ
8 Réactions
Pirlo fils vole au secours de Pirlo père

Pendant que le spectacle de clowns continue sa tournée de l’autre côté des Alpes, Nicolò Pirlo a tenu à défendre son père, attaqué de toutes parts. Après l’abandon de la candidature d’Andrea Pirlo au poste de sélectionneur de l’Italie, le fils de la légende italienne est monté au créneau sur Instagram. L’ancien milieu de terrain s’est retrouvé au cœur d’une polémique en raison de son rôle d’ambassadeur de Fonbet, une entreprise russe de paris sportifs. « Je ressens une immense amertume », a écrit son fils, regrettant le climat créé autour d’un homme qui a toujours laissé « son travail parler pour lui ».

« Je suis fier de l’homme que tu es »

« En tant que fils, mais aussi en tant que jeune homme qui rêve de se construire un avenir dans le football, tout cela me fait mal », a poursuivi Nicolò Pirlo. Selon lui, « le bruit semble compter plus que la compétence, le respect et les valeurs ». Avant de conclure par un message directement adressé à son père : « Je suis fier de l’homme que tu es, bien avant le professionnel que tout le monde connaît. »

La Nazionale n’a toujours pas de sélectionneur, mais Pirlo peut au moins compter sur son premier supporter.

L'Italie perd ses deux meilleurs éléments

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 8 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Hors Série So Foot Tactique - réédition 1000 ex.

à partir de 16.90€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
68

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.