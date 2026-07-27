Chelsea va-t-il créer un centre aéré ?

La classe biberon. Aussi fou que cela puisse paraître, Chelsea serait sur la piste de Jordan Henderson. Au-delà de la rumeur, et même du transfert, c’est l’occasion pour Opta de nous sortir une stat assez dingue à propos de l’effectif des Blues.

Depuis Thiago Silva en mai 2024, Chelsea n’a fait jouer aucun joueur de 30 ans ! Une série de 123 matchs qui pourrait donc prendre fin si Henderson rejoint les travées de Stamford Bridge.

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Une stat finalement assez logique, puisque les Blues ne comptaient aucun joueur de 30 ans dans leur effectif ces deux dernières saisons, mais qui interpelle tout de même. Ils ne sont peut-être pas au courant que l’expérience est parfois bien utile pour aller gratter quelques titres majeurs (la Coupe du monde des clubs n’en fait pas partie).

Le Real et ses contrats d’un an pour les trentenaires fait presque pâle figure.

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