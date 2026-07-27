S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Chelsea va-t-il créer un centre aéré ?

JF
5 Réactions
Chelsea va-t-il créer un centre aéré ?

La classe biberon. Aussi fou que cela puisse paraître, Chelsea serait sur la piste de Jordan Henderson. Au-delà de la rumeur, et même du transfert, c’est l’occasion pour Opta de nous sortir une stat assez dingue à propos de l’effectif des Blues.

Depuis Thiago Silva en mai 2024, Chelsea n’a fait jouer aucun joueur de 30 ans ! Une série de 123 matchs qui pourrait donc prendre fin si Henderson rejoint les travées de Stamford Bridge.

Embed t.co

Une stat finalement assez logique, puisque les Blues ne comptaient aucun joueur de 30 ans dans leur effectif ces deux dernières saisons, mais qui interpelle tout de même. Ils ne sont peut-être pas au courant que l’expérience est parfois bien utile pour aller gratter quelques titres majeurs (la Coupe du monde des clubs n’en fait pas partie).

Le Real et ses contrats d’un an pour les trentenaires fait presque pâle figure.

Chelsea prêt à laisser filer Emegha pour recruter un vétéran ?

JF

Commentaires

Les membres ont posté 5 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SO FOOT collector 100% MESSI, édition dorée

à partir de 25€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
63

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.