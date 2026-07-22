Chelsea n'a plus un effectif si large que ça

On ne peut pas reprocher à Chelsea de ne pas avoir dégraissé. Enfin, à sa manière. Après avoir compté jusqu’à 58 joueurs sous contrat lors de la saison 2024-2025, le club londonien n’en possède plus que 38 à mi-mercato.

Un chiffre qui reste bien sûr le plus élevé de Premier League, devant Tottenham et ses 37 éléments, alors que la moyenne du championnat s’élève à 29,4 joueurs. Todd Boehly a donc arrêté de faire chauffer la carte de crédit, pour le moment.

Seulement 25 places en Premier League

L’embouteillage commence dès le poste de gardien, où cinq joueurs se disputent une place. Pour certains, inutile de sortir les gants : ils ne verront probablement jamais la couleur de la pelouse. La défense et l’attaque tiennent elles aussi à respecter la tradition.

Chelsea compte notamment quatre avants-centres, plusieurs joueurs à chaque poste et devrait encore accueillir Dastan Satpaev. À force d’empiler les buteurs, les Blues finiront peut-être par trouver leur goleador. Pour le moment, c’est mal parti. Le club ne disputera en plus aucune Coupe d’Europe cette saison et ne pourra enregistrer que 25 joueurs en Premier League.

Il reste donc un peu plus d’un mois à Chelsea pour trouver des clubs. Ou construire un deuxième vestiaire.

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