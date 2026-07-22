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Tiens, revoilà Leonardo Balerdi avec l’OM

EM
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Tiens, revoilà Leonardo Balerdi avec l’OM

Revenir pour mieux partir. Forfait pour la Coupe du monde avec l’Argentine à cause de pépins au mollet qu’il a traînés une bonne partie de la saison, Leonardo Balerdi a repris l’entraînement collectif à la Commanderie ce mercredi, selon RMC Sport.

Rien ne dit pour autant qu’il restera encore longtemps près de la Bonne Mère. Le défenseur central, fort de 200 matchs sous le maillot marseillais, dispose d’un bon de sortie pour ce mercato.

Une des plus grosses valeurs marchandes de l’OM

En fin de contrat en 2028, Balerdi a déjà bouclé six saisons sous les couleurs de l’OM, de quoi lui donner des envies d’ailleurs, notamment à cause de la prise en grippe régulière des supporters à cause de nombreuses erreurs qui ont coûté des points à Marseille.

Cependant, ses bévues n’ont pas refroidi ses prétendants et il reste l’une des plus grosses valeurs marchandes sur le Vieux-Port. Dans la situation économique périlleuse dans laquelle se trouve le club, son départ ne sera sans doute pas de refus pour renflouer les caisses et pouvoir enfin commencer à recruter. 

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EM

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