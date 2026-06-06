Mondial en danger pour Balerdi

Décidément cette prépa Coupe du monde coupe des têtes. Après Lennart Karl ou encore Julio Enciso, voilà que c’est du côté de l’Argentine qu’il faut désormais se tourner pour constater les dégâts.

Selon les informations du suiveur de l’Albiceleste, Nacho Rivarola, Leonardo Balerdi devrait à son tour être forfait pour la grande messe du foot mondial. Touché à la jambe à l’entraînement, il devrait, au minimum, se tenir éloigné des terrains pendant un mois selon certaines sources du journaliste d’ESPN, rédhibitoire.

#SeleccionArgentina Balerdi fuera del Mundial. En el último entrenamiento sufrió una dura lesión en una de sus piernas. Mínimo, un mes de recuperación me dicen… — Nacho Rivarola (@nachorivarolaok) June 6, 2026

À 27 ans, le défenseur marseillais, qui devrait quitter le club cet été, voit certainement passer devant lui une chance unique de participer à la Coupe du monde. Un sacré coup dur pour le joueur, qui espérait aussi certainement briller pour trouver chaussure à son pied à la rentrée. Ne reste à la sélection argentine qu’à officialiser son forfait.

Ousmane Dembélé est dégouté.

Le pari fou de trois fans argentins pour assister à la Coupe du monde