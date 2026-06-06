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L’Allemagne perd sa pépite pour le Mondial

JF
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L&rsquo;Allemagne perd sa pépite pour le Mondial

Le Mondial ne démarre pas bien pour l’Allemagne. Promesse du Bayern et immense espoir du pays, Lennart Karl, blessé ne sera pas de la Coupe du monde cet été.

Touché à l’entraînement

Annoncé sur le site de la fédération, son forfait est un coup dur, surtout que malgré son jeune âge, il portait pas mal d’espoirs nationaux avec lui. Passeur décisif contre la Finlande, le Munichois « a subi une déchirure musculaire au quadriceps gauche lors du dernier entraînement de l’équipe nationale à Chicago vendredi », peut-on ainsi lire dans le communiqué officiel.

Dans des propos rapportés, Julian Nagelsmann s’est dit « vraiment désolé pour Lenny ». « Avec son attitude décontractée, son flair pour le jeu, sa vitesse et sa personnalité, il était parfaitement adapté à l’équipe », a-t-il aussi précisé.  Pour le remplacer, le sélectionneur continue de compter sur la jeunesse, en appelant le milieu de terrain de Leizpig, Assan Ouedraogo (20 ans, 19 matchs de Bundesliga pour 4 buts et 3 passes cette saison), buteur pour sa première et unique sélection en novembre dernier.

Il ne devrait toutefois pas avoir l’occasion de se tester avant le premier match du Mondial contre Curaçao, puisque l’Allemagne son dernier amical ce soir… à Chicago, contre les États-Unis. Il rejoindra donc directement le groupe au camp de base de Winston-Salem « dans les prochains jours ». Nagelsmann a quant à lui déjà indiquer qu’il comptait sur lui pour « qu’il joue avec courage et liberté. »

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JF

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