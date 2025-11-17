S’abonner au mag
Impériale, l’Allemagne file au Mondial

JF
Il fallait gagner, alors ils l’ont fait.

Sous pression avant d’affronter la Slovaquie à Leipzig, l’Allemagne a mis les petits plats dans les grands pour obtenir son ticket direct pour le Mondial. Vainqueurs 6-0 face à Milan Škriniar et ses compatriotes, les hommes de Julian Nagelsmann n’ont pas fait dans le détail, alors qu’une défaite aurait envoyé la Nationalmannschaft en barrages, au profit des Slovaques. Ces derniers obtiennent tout de même un ticket pour les barrages, avec le rêve de Mondial toujours vivace. Côté terrain, Nick Woltemade est le bomber qu’il pense être, tandis que Leroy Sané s’offre un doublé. Au milieu de tout ça, Serge Gnabry a planté un joli but plein axe, avant que Ridle Baku ne s’offre le but de la manita ou littéralement kleine hand en allemand, devant son public, et qu’Assan Ouedraogo, lui aussi de la maison, ne plante son premier but… pour sa première sélection.

Dans l’autre rencontre du groupe, sans enjeux, l’Irlande du Nord a fait plaisir à son public en s’imposant 1-0 à domicile face au terrible Luxembourg, grâce à un péno de Jamie Donley (20 ans), juste avant la pause. Pour le Luxembourg, c’est une nouvelle campagne compliquée, avec 0 point, 13 buts encaissés et seulement un petit pion inscrit.

Le football est un sport… où l’Allemagne dispute le Mondial. Prend ça Lineker t’auras pas les droits d’auteur cette fois-ci !

  Allemagne 6-0 Slovaquie

Buts : Woltemade (18e), Gnabry (29e), Sané (36e et 41e), Baku (67e) et Ouedraogo (79e) pour les Allemands

  Irlande du Nord 1-0 Luxembourg

But : Donley (44e, SP)

Sans briller, l’Allemagne écarte le Luxembourg et se rapproche du Mondial

JF

