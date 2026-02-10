S’abonner au mag
  • Brésil
  • Juventude-São José

Au Brésil, une bagarre générale et une prise de judo sur le terrain

Au Brésil, une bagarre générale et une prise de judo sur le terrain

Ça cogne dur au Brésil : bagarre générale lors d’un quart de finale du Campeonato Gaúcho (championnat de football de l’État du Rio Grande do Sul). La Juventude et l’EC São José se sont séparés sur le score de 3-2, au terme d’une fin de match complètement folle.

Un ippon comme au judo

Les Periquitos ont recollé au score grâce à un penalty à la 90e+10, puis ont pris l’avantage une minute plus tard. L’atmosphère, très tendue en cette fin de rencontre, a déclenché une bagarre générale.

Plusieurs joueurs en sont venus aux mains, avec une scène nous ramenant au grand Teddy Riner, celui qui maîtrise à la perfection l’art du ippon. Le défenseur du São José, Tiago Pedra, a donc violemment attrapé Messias, numéro 4 de la Juventude pour l’envoyer s’écraser au sol comme s’ils se trouvaient sur un tatami.

Le match a fini dans un sacré chaos, avec quatre cartons rouges (trois côté Juventude, un côté Sao Jose) et des images qui font donc le tour de la toile.

À 44 ans, Nenê signe dans son 19e club

