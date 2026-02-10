Au Brésil, une bagarre générale et une prise de judo sur le terrain

Ça cogne dur au Brésil : bagarre générale lors d’un quart de finale du Campeonato Gaúcho (championnat de football de l’État du Rio Grande do Sul). La Juventude et l’EC São José se sont séparés sur le score de 3-2, au terme d’une fin de match complètement folle.

Un ippon comme au judo

Les Periquitos ont recollé au score grâce à un penalty à la 90e+10, puis ont pris l’avantage une minute plus tard. L’atmosphère, très tendue en cette fin de rencontre, a déclenché une bagarre générale.

Plusieurs joueurs en sont venus aux mains, avec une scène nous ramenant au grand Teddy Riner, celui qui maîtrise à la perfection l’art du ippon. Le défenseur du São José, Tiago Pedra, a donc violemment attrapé Messias, numéro 4 de la Juventude pour l’envoyer s’écraser au sol comme s’ils se trouvaient sur un tatami.

CENAS LAMENTÁVEIS NO FINAL DO JOGO ENTRE JUVENTUDE E SÃO JOSÉ Via @geglobo pic.twitter.com/QQmqgmlM1E — DataFut (@DataFutebol) February 10, 2026

Le match a fini dans un sacré chaos, avec quatre cartons rouges (trois côté Juventude, un côté Sao Jose) et des images qui font donc le tour de la toile.

