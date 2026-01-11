S’abonner au mag
  • Brésil
  • Botafogo-PB

À 44 ans, Nenê signe dans son 19e club

JB
À 44 ans, Nenê signe dans son 19e club

Joueur de l’EC Juventude – qu’il a fait remonter en Série A brésilienne – depuis un peu moins de trois ans, Nenê quitte le club de Caxias do Sul… mais ne raccroche toujours pas, puisqu’à 44 ans, il a décidé de s’engager avec le Botafogo-PB, en troisième division locale – à ne pas confondre avec l’équipe de John Textor, donc. Il y portera le numéro 10, évidemment.

19 clubs en carrière

Il s’agit du 19e club de la carrière du gaucher, qui avait auparavant connu le Paulista FC, Bahia, le Sporting CP, le Corinthians, Palmeiras, Santos, Majorque, Alavés, le Celta de Vigo, Monaco (2007-2008 puis 2009-2010), l’Espanyol, le PSG (de 2010 à janvier 2013), Al-Gharafa (Qatar), West Ham, Vasco de Gama, São Paulo et Fluminense. L’ancienne idole du Parc des Princes (48 buts et 35 passes décisives en 112 parties avec Paris) ne compte qu’un seul titre majeur : un championnat de France – auquel il avait assez peu participé, s’en allant à la trêve – en 2012-2013.

Perdant magnifique.

À 41 ans, Thiago Silva joue au héros à Fluminense avec un superbe but

JB

