À 41 ans, Thiago Silva joue au héros à Fluminense avec un superbe but

Ô Monstro est toujours dans le coup.

Dans la nuit de ce jeudi à vendredi, le Fluminense de Thiago Silva recevait la Juventude de Nenê pour le compte de la 28e journée de Brasileirão. Dominateurs mais imprécis, avec notamment douze tirs dont aucun cadré, les coéquipiers de l’ancien joueur de Chelsea ont peiné à faire sauter le verrou de l’avant-dernier du championnat.

Une cinquième Coupe du monde est-elle possible ?

Jusqu’à ce que les joueurs de Fluminense s’en remettent à leur capitaine à la 98e minute. Thiago Silva a endossé sa cape de super-héros en plantant une volée acrobatique contre son ancien club. Mission accomplie.

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB É ATÉ O FIMMMMM! FOI COMO TINHA QUE SER, CAPITÃO! EU TE AMO, THIAGO SILVA! ❤️💚 pic.twitter.com/sEqKld3BxS — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 17, 2025

Quelques secondes après avoir enflammé le Maracanã loin d’être plein, Thiago Silva est revenu sur son top but, qui lui a valu le trophée d’homme du match : « Quand j’ai décidé de revenir, c’était avec l’intention d’aider, pas forcément en marquant des buts, mais en contribuant sur et en dehors du terrain. »

Le Brésilien a encore des cannes : 36 matchs, 3 buts et un contrat qui court jusqu’en juin 2026, sans que l’on ne sache encore s’il sera l’heure de la retraite pour celui qui a déjà disputé quatre fois la Coupe du monde entre 2010 et 2022.

