Les effets de José Mourinho se feraient encore sentir à Fenerbahçe

Il a tout emporté sur son passage.

Alors que son mandat à Fenerbahçe s’est bouclé sur un bilan de 37 victoires en 62 matchs, José Mourinho n’aura fait qu’une saisondans les rangs du club turc. Retombant toujours sur ses pattes, le Portugais a rapidement retrouvé du réconfort dans les bras de Benfica en septembre dernier. Mais malgré ça, le Special One continue de faire parler de lui en Turquie.

Selon A Bola, le nouveau président du Fenerbahçe, Sadettin Saran, aurait accusé José Mourinho d’être le responsable du mauvais début de saison du club de Istanbul : « On voit encore les effets de la mauvaise présaison au Portugal pendant la période de José Mourinho. Ce processus a affecté négativement la préparation de l’équipe sur le plan physique et mental, affirme le turque. Un seul entraînement par semaine en stage au Portugal. Ce n’est pas possible ! »

Le Fener bâclé

En effet, depuis le départ de José Mourinho, le club stambouliote n’arrive pas à se remettre la tête à l’endroit. Malgré une invincibilité en championnat, le dauphin de la saison dernière pointe toujours à la quatrième place, avec un bilan de quatre victoires et quatre matchs nuls.

Avec une victoire face à l’OGC Nice (2-1), compensant une première défaite face au Dinamo Zagreb (3-1) en Ligue Europa, les hommes de Domenico Tedesco devront redoubler d’effort pour tenter de titiller Galatasaray, leader du championnat et triple teneur du titre.

Et le trou dans la couche d’ozone, c’est la faute à Mourinho !

Fenerbahçe aurait un plan pour attirer Benzema