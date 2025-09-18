Le président du Fenerbahçe accuse José Mourinho d’un vaste complot

Un vaudeville, un vrai.

Limogé à la fin du mois d’août après l’élimination du Fenerbahçe en Ligue des champions contre le Benfica (0-0, 1-0), José Mourinho est déjà annoncé sur le banc lisboète, où Bruno Lage vient d’être remercié. Une coïncidence un peu trop grosse pour Ali Koç, truculent président du club turc.

Ali Koç accuse, Mourinho contre-attaque

Sur la chaîne TRT Spor, le dirigeant turc a ironisé sur un éventuel complot : « Mourinho est un homme tellement brillant qu’il a prédit la défaite de Benfica contre Qarabağ. Il a même calculé que Lage serait renvoyé. Mário Branco (ex-DS du Fenerbahçe, désormais à Benfica) était là aussi, ils avaient prévu un plan… »

Une sortie à laquelle le Special One n’a pas tardé à répondre depuis le Portugal : « Je ne cherche pas d’excuse quand je quitte un club. Ali Koç a une façon différente de faire. Il n’a jamais expliqué pourquoi Kerem Aktürkoğlu (désormais joueur du Fener) n’a été acheté qu’après nous avoir éliminés. » En attendant de solder ses comptes avec son ex-président, Mourinho a confirmé son envie de retrouver Benfica, 25 ans après sa première expérience sur le banc : « Quand j’ai eu l’idée d’entraîner Benfica, je n’ai pas hésité une seconde. »

La tournée de José continue.

