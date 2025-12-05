S’abonner au mag
  • Liga Portugal
  • J13
  • Benfica-Sporting (1-1)

Pas de vainqueur dans le derby entre Benfica et le Sporting

AL
Pas de vainqueur dans le derby entre Benfica et le Sporting

Benfica 1-1 Sporting

Buts : Sudakov (27e) pour Benfica // Goncalves (12e) pour le Sporting

Exclusion : Prestianni (90e+2) pour Benfica

Et le grand gagnant du soir s’appelle… Porto.

Respectivement troisième et deuxième, Benfica et le Sporting s’affrontaient dans un derby crucial au classement, mais aucune des deux formations n’en est sortie le sourire aux lèvres. Le gros du spectacle s’est déroulé en première période, avec une ouverture du score rapide signée Pedro Gonçalves pour le Sporting d’un plat du pied du droit (0-1, 12e). Georgiy Sudakov a fait exploser l’Estádio da Luz un quart d’heure plus tard en poussant le cuir au fond des filets en reprenant un centre au deuxième poteau (1-1, 27e). Rideau pour les buts, la seconde partie de la rencontre a ensuite été beaucoup plus hachée, avec des gros tampons dans tous les sens, surtout côté Benfica. À l’image de ce tacle horrible signé Gianluca Prestianni dans le temps additionnel, logiquement exclu par l’arbitre (90e+2). Le Sporting reste donc deuxième, à deux longueurs du leader, Benfica est juste derrière, à trois points de son adversaire du soir.

Et Porto aura donc l’opportunité de faire un break de cinq points en cas de victoire à Tondela dimanche.

Benfica remporte déjà son premier titre de la saison

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lille - OM (1-0)
Revivez Lille - OM (1-0)

Revivez Lille - OM (1-0)

Revivez Lille - OM (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!