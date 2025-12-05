Pas de vainqueur dans le derby entre Benfica et le Sporting

Benfica 1-1 Sporting

Buts : Sudakov (27e) pour Benfica // Goncalves (12e) pour le Sporting

Exclusion : Prestianni (90e+2) pour Benfica

Et le grand gagnant du soir s’appelle… Porto.

Respectivement troisième et deuxième, Benfica et le Sporting s’affrontaient dans un derby crucial au classement, mais aucune des deux formations n’en est sortie le sourire aux lèvres. Le gros du spectacle s’est déroulé en première période, avec une ouverture du score rapide signée Pedro Gonçalves pour le Sporting d’un plat du pied du droit (0-1, 12e). Georgiy Sudakov a fait exploser l’Estádio da Luz un quart d’heure plus tard en poussant le cuir au fond des filets en reprenant un centre au deuxième poteau (1-1, 27e). Rideau pour les buts, la seconde partie de la rencontre a ensuite été beaucoup plus hachée, avec des gros tampons dans tous les sens, surtout côté Benfica. À l’image de ce tacle horrible signé Gianluca Prestianni dans le temps additionnel, logiquement exclu par l’arbitre (90e+2). Le Sporting reste donc deuxième, à deux longueurs du leader, Benfica est juste derrière, à trois points de son adversaire du soir.

Et Porto aura donc l’opportunité de faire un break de cinq points en cas de victoire à Tondela dimanche.

