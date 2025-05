Le Sporting frustre (encore) Benfica et prend la Coupe du Portugal

Benfica 1-3 (AP) Sporting

Buts : Kökçü (47e) pour le SLB // Gyökeres (90e+11, SP), Harder (99e) et Trincão (120e+1) pour les Lions

Les Aigles ont perdu les serres.

Déterminé à faire le doublé après le titre de champion acquis devant Benfica, le Sporting n’a pas failli à sa tâche, en s’imposant face à son rival en finale de la Coupe du Portugal (1-3, AP) ce samedi.

Au mythique stade de Jamor, un scénario fou a ainsi permis aux Lions de s’imposer. Après une première mi-temps correcte, les choses se sont en effet animées au retour des vestiaires. À l’entrée de la surface, Orkun Kökçü a d’abord décidé de surprendre la défense adverse en déclenchant une frappe éclair et sèche à l’entrée de la surface, trop loin pour les mains de Rui Silva (47e). Belle ouverture du score.

Un penalty et un Benfica renversé

Les Rouges étaient alors lancés vers le sacre, mais comme souvent au Portugal, les matchs durent (beaucoup) plus longtemps que 90 minutes. Dans le temps additionnel, l’incursion dans la surface de Viktor Gyökeres a ainsi poussé Renato Sanches à une intervention risquée : poussette dans le dos, croche-pied et donc penalty. Que Gyökeres s’est évidemment chargé de transformer (90e+11). Complètement relancés, les champions ont alors remis le couvert dès l’entame de la prolongation, grâce à Conrad Harder et son coup de casque puissant sur le centre de Francisco Trincão (99e). Ce dernier s’offrira même le break avant le coup de sifflet final (120e+1), avec un bel enchaînement contrôle orienté-plat du pied.

Le Sporting met donc fin au règne du FC Porto dans la compétition – qui a remporté les trois précédentes éditions – et empoche sa 19e breloque, après avoir perdu la dernière finale.

Viktor Gyökeres se sera donc vraiment bien illustré pour sa dernière chez les Lions.

