Benfica remporte déjà son premier titre de la saison

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne.

Pendant que les autres écuries européennes s’amusent lors de leur pré-saison en Corée du Sud, à Singapour ou encore aux États-Unis, les deux grands clubs lisboètes se retrouvaient ce jeudi soir en finale de la Supercoupe du Portugal. Sous la chaleur estivale de Faro, les champions du Portugal du Sporting affrontaient les vainqueurs de la Coupe, le Benfica.

La 10e Supercoupe de l’histoire du Benfica

Dès la cinquième minute, les Verdes e Brancos pensaient avoir ouvert le score avant que la VAR ne refroidisse les esprits en annulant le but. À la sortie des vestiaires, le Benfica a accéléré et Vangelis Pavlidis a inscrit le seul but de la rencontre sur une frappe déviée, mais surtout mal négociée par le gardien du Sporting Rui Silva. Une nouvelle fois décisif, le Grec a offert le premier titre de la saison aux Águias, moins d’une semaine avant le troisième tour préliminaire de Ligue de Champions contre l’OGC Nice.

Nice a de quoi s’inquiéter.

