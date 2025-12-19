S’abonner au mag
La Norvège et le Danemark pleurent la disparition d’Åge Hareide

LB
Triste jour pour la Scandinavie.

Åge Hareide était une figure connue des amoureux du football nordique. Pour sa carrière de footballeur d’abord, qui l’a mené à la sélection norvégienne (50 sélections, cinq buts), puis d’entraîneur et de sélectionneur, notamment du Danemark (2016-2020) et de l’Islande (2023-2024).

Ce sont les médias norvégiens qui ont annoncé la nouvelle de sa disparition jeudi 18 décembre après avoir été informés par la famille du défunt, selon Reuters. L’ancienne gloire de Molde avait 72 ans et se battait contre une tumeur au cerveau depuis cet été, il est décédé des suites de la maladie.

Il est d’ailleurs le premier joueur norvégien à avoir porté le maillot de Manchester City.

