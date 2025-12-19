La Norvège et le Danemark pleurent la disparition d’Åge Hareide

Triste jour pour la Scandinavie.

Åge Hareide était une figure connue des amoureux du football nordique. Pour sa carrière de footballeur d’abord, qui l’a mené à la sélection norvégienne (50 sélections, cinq buts), puis d’entraîneur et de sélectionneur, notamment du Danemark (2016-2020) et de l’Islande (2023-2024).

En av våre og fotball-Norges aller største har forlatt oss. Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at Åge Hareide har gått bort, 72 år gammel 🌹 For oss var Åge en bauta, både på banen og på benken. Med over 200 kamper i den blåhvite drakta og som treneren bak vårt… pic.twitter.com/8SZHyPuHuI — Molde Fotballklubb (@Molde_FK) December 18, 2025

Ce sont les médias norvégiens qui ont annoncé la nouvelle de sa disparition jeudi 18 décembre après avoir été informés par la famille du défunt, selon Reuters. L’ancienne gloire de Molde avait 72 ans et se battait contre une tumeur au cerveau depuis cet été, il est décédé des suites de la maladie.

Il est d’ailleurs le premier joueur norvégien à avoir porté le maillot de Manchester City.

Mikel Gogorza : « J’ai fait les Fêtes de Bayonne quand j’étais plus jeune »