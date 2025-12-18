L’été prochain en Amérique, il faudra payer pour accéder à une fan zone

Reculer pour mieux sauter.

Cette Coupe du monde 2026 n’a décidément aucune considération pour les supporters. Si quelques billets un peu plus « abordables » ont finalement été mis en vente, outre-Atlantique, on trouve encore le moyen de gratter quelques pièces. Pour la première fois de l’histoire, il faudra désormais payer pour entrer dans une fan zone. Oui, même pour regarder les matchs sur écran géant, debout, une bière tiède à la main. Le vrai American Dream, c’est ça.

Et pour quelques dollars de plus

Selon le Times, dans le New Jersey, l’accès au « FIFA Fan Festival » est annoncé à 12,50 dollars la journée. Autoproclamée « épicentre officiel de la célébration de la Coupe du monde de la FIFA 26 », cette fan zone proposera, en plus des diffusions de matchs, des concerts, des apparitions de célébrités et des animations familiales. Rien de très nouveau, si ce n’est que cette fois, il faudra passer à la caisse. Cependant, l’auteur de cette initiative n’est pas encore tout à fait identifié. FIFA ? Organisateurs locaux ? D’autres villes hôtes feront-elles payer leurs supporters sans billets ? To be continued…

L’indignation est partagée par le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, qui critique cette surindustrialisation de la Coupe du monde : « Nous devons mettre fin à la tarification dynamique, plafonner les prix de revente et réserver 15 % des billets à prix réduit pour les supporters locaux. Le beau jeu doit être accessible à tous. »

A $60 "supporter ticket" for 1.6% of seats isn't enough. Not when FIFA just set the highest ticket prices in World Cup history. Thousands spoke up demanding that this be a tournament that New Yorkers can afford. Here's what we actually need: end dynamic pricing, cap resale… pic.twitter.com/E5uBF6oFX2 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 17, 2025

Et le beau jeu, il connaît : il aime Pascal Cygan.

