S’abonner au mag
  • Mondial 2026

L’été prochain en Amérique, il faudra payer pour accéder à une fan zone

SF
L’été prochain en Amérique, il faudra payer pour accéder à une fan zone

Reculer pour mieux sauter.

Cette Coupe du monde 2026 n’a décidément aucune considération pour les supporters. Si quelques billets un peu plus « abordables » ont finalement été mis en vente, outre-Atlantique, on trouve encore le moyen de gratter quelques pièces. Pour la première fois de l’histoire, il faudra désormais payer pour entrer dans une fan zone. Oui, même pour regarder les matchs sur écran géant, debout, une bière tiède à la main. Le vrai American Dream, c’est ça.

Et pour quelques dollars de plus

Selon le Times, dans le New Jersey, l’accès au « FIFA Fan Festival » est annoncé à 12,50 dollars la journée. Autoproclamée « épicentre officiel de la célébration de la Coupe du monde de la FIFA 26 », cette fan zone proposera, en plus des diffusions de matchs, des concerts, des apparitions de célébrités et des animations familiales. Rien de très nouveau, si ce n’est que cette fois, il faudra passer à la caisse. Cependant, l’auteur de cette initiative n’est pas encore tout à fait identifié. FIFA ? Organisateurs locaux ? D’autres villes hôtes feront-elles payer leurs supporters sans billets ? To be continued…

L’indignation est partagée par le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, qui critique cette surindustrialisation de la Coupe du monde : « Nous devons mettre fin à la tarification dynamique, plafonner les prix de revente et réserver 15 % des billets à prix réduit pour les supporters locaux. Le beau jeu doit être accessible à tous. »

Et le beau jeu, il connaît : il aime Pascal Cygan.

Sébastien Desabre : « Je dis souvent aux joueurs que j’ai vécu plus longtemps qu’eux en Afrique !  »

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
100
12
11
Revivez PSG - Flamengo (1-1)
Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!