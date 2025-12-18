Filipe Luís admiratif de Safonov et du PSG

Visionnaire ?

Lors de la séance de tirs au but remportée par le PSG face à Flamengo (1-1, 2 TAB à 1), le gardien parisien a sorti quatre pénos, laissant coi Filipe Luís. « On dirait qu’il avait vu notre entraînement d’hier », a lâché le coach brésilien, un brin dépité.

Sur la pelouse, Safonov est apparu avec une serviette soigneusement préparée, griffonnée d’indications sur les habitudes des tireurs de Flamengo. Placement, tempo, zones préférentielles : le Russe semblait avoir tout sous les yeux. Résultat, Saúl, Pedro, Léo Pereira et Luiz Araújo sont tous repartis bredouilles.

Filipe Luís tombe sous le charme de Paris

Mais la séance n’explique pas tout. Filipe Luís a surtout tenu à saluer la prestation d’ensemble du PSG. « Ils ont imposé leur rythme dès le début, ils ont varié tactiquement, ils nous ont posé beaucoup de problèmes », a reconnu l’entraîneur de Flamengo. « On n’a pas réussi à les déséquilibrer ».

L’ancien latéral n’a pas cherché à masquer son admiration. « Je n’ai aucun problème à dire qu’ils sont très bons. Au contraire, je les admire quand je les vois jouer », a-t-il insisté, évoquant une équipe « championne de tout » et portée par « l’un des meilleurs entraîneurs du monde ».

Flamengo est passé tout près, Paris a tout pris. Et Safonov, lui, a tout lu.

