Un beau prix attend Thierry Henry

Une énième cerise sur le gâteau.

À 48 ans, il ne manquait pas beaucoup de prix sur l’étagère de Thierry Henry. Sauf peut-être le très convoité Lifetime Achievement Award, que le crack de Premier League recevra ce jeudi lors de la cérémonie BBC Sports Personality of the Year 2025. En 2024, la statuette était revenue au cycliste britannique Sir Mark Cavendish.

Meilleur buteur des Gunners

« Le football m’a tout donné et je lui ai tout donné », a réagi le Français à l’annonce du résultat. À Londres, Henry a laissé une trace indélébile : 228 buts en 377 matchs sous le maillot d’Arsenal et un statut de légende scellé en 2005 lorsqu’il dépasse Ian Wright pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du club. Dans la besace, deux titres de Premier League, trois FA Cups, et surtout la saison 2003-2004 entrée dans la mythologie des « Invincibles ».

Individuellement, c’est quatre Souliers d’or de Premier League, et un record partagé avec Kevin De Bruyne (20 passes décisives sur une seule saison). Une retraite prise en 2014 qui rime avec reconversion : consultant pour la BBC, éducateur chez les jeunes d’Arsenal, entraîneur (express) de Monaco, puis en MLS avant de prendre les rênes des Bleuets en 2023. Point d’orgue : les Jeux olympiques de Paris 2024, conclus par une médaille d’argent après une finale perdue contre l’Espagne.

Il pourra le ranger juste à côté de son prix du troisième chauve le plus sexy.