S’abonner au mag
  • En partenariat avec Canal Plus

Les notes de Loups Garous : épisode 1

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas

De la Ligue 1, de la Ligue 2 et même de la Première Ligue ce vendredi soir au programme. Mais surtout le retour de la série Loups Garous sur Canal+. La même recette que l’an dernier : bluff, paranoïa et rigolade. C’est parti pour un long jeu de poker menteur.

Les notes de Loups Garous : épisode 1

Laurent

C’est le mec qui te met des tunnels en soirée. À la différence près que lui est très intéressant et qu’il te dit pas : « Quoi, tu connais pas Theodora ?! Mais attends, faut trop que je te fasse écouter. En fait, c’est des inspirations caribéennes… Eh, mais reviens ! »

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Anissa

« Le rôle du capitaine correspond bien à mon esprit leader. » Le post LinkedIn aurait pu s’arrêter là, il n’y avait pas besoin de nous imposer un pavé oral pendant tout l’épisode.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Amélie

Venue du Canada pour repartir aussitôt, même Ismaël Koné a tenu plus longtemps à Marseille.

Note de la rédaction Non notée
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sébastien

Son nom est aussi difficile à retenir que celui du département numéro 25, de la ministre du Numérique dans le premier gouvernement Lecornu ou du dernier buteur de l’Italie en Coupe du monde (dans le désordre, Mario Balotelli, le Doubs et Naïma Moutchou).

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Maxime

Un philosophe qui se fait voler la première citation de la saison par Laurent, c’est pas pro. Vous m’écrirez cent fois « Le meilleur moyen de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu’un, c’est de lui faire confiance » pour la semaine prochaine.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Margaux

Sexologue et capitaine, c’est Ronaldinho qui renfile le brassard pour une dernière danse.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jennifer

« Je suis thanato-archéologue. » Elle n’est pas venue pour rien, elle nous a au moins appris un nouveau mot pour briller à la machine à café. On dormira moins bêtes.

Note de la rédaction Non notée
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Yoan

Une prise de parole remarquable, puis plus rien. Foutu but en clair.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pauline

Pour l’instant, observe, voit ce qu’il se passe avant de démarrer. Le tout avec un manteau grenat, attention, le réveil est imminent.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jean-Baptiste

Un petit débat foot pour commencer avec des refs de puristes sur le MHSC, il sait comment nous séduire.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Allan

Le mec est ingénieur de la NASA et se permet d’être aussi beau gosse. C’est Jude Bellingham ou quoi ?

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cécile

Surdouée et championne d’échecs. Il ne faudra pas s’étonner quand elle sortira l’attaque de nuit.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Isabelle

On s’y connaît en matière de médium, alors on verra si elle est plus Paul le poulpe ou Shaheen le chameau.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Corentin

Il va peut-être nous prouver que les concours d’éloquence servent à quelque chose. Bon courage !

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Saxx

Pour l’instant, il reste bien silencieux. Le triangle de l’orchestre.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mister V

À forcer de s’en prendre à Jean-Baptiste, il ne jouera dans aucun de ses films. Mauvaise pioche.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas

À lire aussi
10
Revivez Lille - OM (1-0)
  • Ligue 1
  • J15
  • Lille-OM
Revivez Lille - OM (1-0)

Revivez Lille - OM (1-0)

Revivez Lille - OM (1-0)
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lille - OM (1-0)
Revivez Lille - OM (1-0)

Revivez Lille - OM (1-0)

Revivez Lille - OM (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!