Les notes de Loups Garous : épisode 1
De la Ligue 1, de la Ligue 2 et même de la Première Ligue ce vendredi soir au programme. Mais surtout le retour de la série Loups Garous sur Canal+. La même recette que l’an dernier : bluff, paranoïa et rigolade. C’est parti pour un long jeu de poker menteur.
Laurent
C’est le mec qui te met des tunnels en soirée. À la différence près que lui est très intéressant et qu’il te dit pas : « Quoi, tu connais pas Theodora ?! Mais attends, faut trop que je te fasse écouter. En fait, c’est des inspirations caribéennes… Eh, mais reviens ! »
0 note(s)
Anissa
« Le rôle du capitaine correspond bien à mon esprit leader. » Le post LinkedIn aurait pu s’arrêter là, il n’y avait pas besoin de nous imposer un pavé oral pendant tout l’épisode.
0 note(s)
Amélie
Venue du Canada pour repartir aussitôt, même Ismaël Koné a tenu plus longtemps à Marseille.
0 note(s)
Sébastien
Son nom est aussi difficile à retenir que celui du département numéro 25, de la ministre du Numérique dans le premier gouvernement Lecornu ou du dernier buteur de l’Italie en Coupe du monde (dans le désordre, Mario Balotelli, le Doubs et Naïma Moutchou).
0 note(s)
Maxime
Un philosophe qui se fait voler la première citation de la saison par Laurent, c’est pas pro. Vous m’écrirez cent fois « Le meilleur moyen de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu’un, c’est de lui faire confiance » pour la semaine prochaine.
0 note(s)
Margaux
Sexologue et capitaine, c’est Ronaldinho qui renfile le brassard pour une dernière danse.
0 note(s)
Jennifer
« Je suis thanato-archéologue. » Elle n’est pas venue pour rien, elle nous a au moins appris un nouveau mot pour briller à la machine à café. On dormira moins bêtes.
0 note(s)
Yoan
Une prise de parole remarquable, puis plus rien. Foutu but en clair.
0 note(s)
Pauline
Pour l’instant, observe, voit ce qu’il se passe avant de démarrer. Le tout avec un manteau grenat, attention, le réveil est imminent.
0 note(s)
Jean-Baptiste
Un petit débat foot pour commencer avec des refs de puristes sur le MHSC, il sait comment nous séduire.
0 note(s)
Allan
Le mec est ingénieur de la NASA et se permet d’être aussi beau gosse. C’est Jude Bellingham ou quoi ?
0 note(s)
Cécile
Surdouée et championne d’échecs. Il ne faudra pas s’étonner quand elle sortira l’attaque de nuit.
0 note(s)
Isabelle
On s’y connaît en matière de médium, alors on verra si elle est plus Paul le poulpe ou Shaheen le chameau.
0 note(s)
Corentin
Il va peut-être nous prouver que les concours d’éloquence servent à quelque chose. Bon courage !
0 note(s)
Saxx
Pour l’instant, il reste bien silencieux. Le triangle de l’orchestre.
0 note(s)
Mister V
À forcer de s’en prendre à Jean-Baptiste, il ne jouera dans aucun de ses films. Mauvaise pioche.
0 note(s)
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas