Monaco cueille Paris

Solides et remuants, les Monégasques ont su faire la différence grâce à Takumi Minamino pour infliger une deuxième défaite en Ligue 1, cette saison, à un PSG sans relief (1-0). Paris peut laisser l’OM ou Lens prendre la tête à l’issue de cette quatorzième journée pendant que Monaco se replace.

Monaco 1-0 PSG

But : Minamino (69e) pour l’ASM Carton rouge : Kehrer (80e)

Il y a des soirs dans une saison où il est écrit que rien ne se passera comme prévu. Fort de son flamboyant succès face à Tottenham en milieu de semaine, il était difficile d’imaginer le PSG flancher à Monaco sans montrer beaucoup de caractère. Et pourtant, même s’ils pourront se cacher derrière un arbitrage longtemps discutable de Clément Turpin, les Parisiens n’ont pas été à la hauteur dans le jeu face à des Monégasques qui, eux, ont prouvé qu’ils valaient beaucoup mieux que leur actuelle sixième place au classement de Ligue 1.

Camara, un jaune aux allures de rouge

Dès le coup d’envoi de ce Monaco-PSG, les 22 acteurs savent que leurs dynamiques sont opposées. Sur le Rocher, le nul décevant à Paphos en Ligue des champions et les deux raclées face à Lens et Rennes en Ligue 1, 4-1 à chaque fois, n’étaient pas vraiment des repères encourageants pour Sébastien Pocognoli avant l’arrivée d’un PSG qui restait sur trois succès de rang. Si dès le départ, le 4-2-3-1 mis en place par le technicien belge gêne considérablement un PSG bien neutre, l’après-midi aurait dû prendre une tout autre tournure pour les joueurs du Rocher. Lancé à pleine vitesse, Lamine Camara découpe Lucas Chevalier d’un tacle dangereux directement sur la cheville du portier parisien. Tout le monde sent que le carton rouge arrive, mais Clément Turpin maintient son jaune. À l’image de Wilfried Singo l’an dernier sur Gigio Donnarumma, l’ASM s’en sort une nouvelle fois (très) bien.

Énorme frayeur pour Lucas Chevalier 😱 Un carton rouge aurait-il été plus juste ? 🤔#ASMPSG pic.twitter.com/s7iIEhezBy — L1+ (@ligue1plus) November 29, 2025

Comme si cette soirée ne pouvait pas échapper aux Azuréens, emmenés par un Folarin Balogun juste et remuant, qui n’est pas loin de s’illustrer sur un centre parfait pour Maghnes Akliouche à la demi-heure de jeu. La volée de l’international français est parfaite, la main ferme de Chevalier aussi. Monaco pousse encore et sur un coup franc de Caio Henrique, la tête de Mohamed Salisu s’écrase sur le poteau gauche parisien. Salisu, encore lui, inscrirera un but annulé par la VAR et hormis quelques éclairs de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain est absent des débats et rentre aux vestiaires quasi soulagé d’être à 0-0.

Minamino délivre le Rocher

Le deuxième round débute et s’écrit en suivant la montée en puissance progressive d’Aleksandr Golovin. Le Russe apporte au jeu monégasque la profondeur qu’il manquait en première période aux locaux pour faire davantage mal à une équipe parisienne sans idées, et surprise, c’est exactement ce qui va amener l’unique but de cette rencontre. Lancé en profondeur, Golovin centre en retrait pour Minamino qui réalise un enchaînement de classe et voit son tir se glisser entre les jambes de Pacho et Marquinhos pour terminer dans le petit filet de Chevalier (1-0, 69e).

La révolte parisienne n’arrive pas, et pourtant, en fin de rencontre, une lueur d’espoir apparaît quand Thilo Kehrer est un peu sévèrement exclu pour une faute comme dernier défenseur sur le jeune entrant Ibrahim M’Baye. Pas de quoi non plus annoncer une succession d’incendies au sein de l’arrière-garde monégasque, qui en plus de voir entrer Paul Pogba, tiendra surtout le résultat jusqu’au bout. Au classement, Paris met son trône en danger, tandis que l’ASM se replace pour l’Europe. Jusqu’au bout, le PSG devra se battre pour conserver son habituel trophée domestique.

Monaco (4-2-3-1) : Hrádecký – Vanderson, Kehrer, Salisu, C.Henrique – Camara, Teze – Akliouche, Minamino, Golovin – Balogun. Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, L.Hernandez – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Lee, Mayulu, Kvaratskhelia. Entraîneur : Luis Enrique.

Revivez Monaco-PSG (1-0)