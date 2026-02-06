Les supporters sénégalais détenus au Maroc font une grève de la faim

L’appétit vient en pensant. Poursuivis en justice et détenus au Maroc pour « hooliganisme » pour les faits remontant à la finale de la CAN 2025, les 18 supporters sénégalais n’ont pas manqué d’agir pour montrer leur mécontentement quant à la situation.

Selon des informations de l’AFP, ces fans des Lions du pays de la Teranga se plaignent de ne pas connaître la raison de leur détention et d’être interrogés dans une autre langue que la leur, le wolof. En effet, les autorités marocaines parleraient en français en arabe, des langues qu’ils ne comprennent pas.

Pas contents ? Grève de la faim

Comme le rapporte l’AFP, l’avocat de ces Sénégalais, Patrick Kabou, a informé que ses clients ont commencé une grève de la faim ce vendredi. « Étant donné qu’ils nous refusent notre droit à la justice, nous avons décidé à partir d’aujourd’hui (vendredi) de commencer un jeûne continu dans la prière et le recueillement, jusqu’au jour où la justice marocaine nous donnera la chance de nous exprimer », ont-ils transmis.

L’affaire traîne en justice : après un premier report, leur procès devrait avoir lieu le 12 février prochain suite à une grève des avocats au Maroc. Ce jeudi, leurs demandes de liberté conditionnelle ont été refusées.

La faim avant la fin.

