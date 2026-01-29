S’abonner au mag
Les sanctions sont tombées après la finale de la CAN

Après la folie, il fallait bien passer à la caisse. Une dizaine de jours après les incidents qui ont émaillé la finale de la CAN remportée par le Sénégal face au Maroc, la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict. Plusieurs acteurs de la rencontre ainsi que les deux Fédérations ont ainsi été sanctionnés. La suspension la plus lourde concerne le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, lequel a incité ses joueurs à quitter le terrain après le penalty accordé au Maroc dans les arrêts de jeu. Cette « conduite antisportive » lui coûte cinq matchs et 100 000 dollars d’amende. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr écopent pour leur part de deux matchs, tandis que la Fédération sénégalaise devra s’acquitter d’une amende de 615 000 dollars.

Hakimi et le Maroc également sanctionnés

Mais les Sénégalais ne sont pas les seuls à être sanctionné. Si la CAF a rejeté la demande du Maroc d’annuler le résultat de la rencontre, elle a également sévi contre certains marocains. Pointé du doigt pour avoir tenté d’intercepter la serviette d’Edouard Mendy, Ismaël Saibari sera suspendu trois rencontres, soit une de plus que son capitaine, Achraf Hakimi. Enfin, la Fédération marocaine récolte elle une amende de 315 000 dollars.

Allez, au coin tout le monde !

