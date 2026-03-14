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Manchester City lâche du lest dans la course au titre

TB
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Manchester City lâche du lest dans la course au titre

West Ham 1-1 Manchester City

Buts : Mavropános (35e) pour les Hammers // B. Silva (31e) pour les Citizens

Un partout, balle au centre et deux déçus. Rejoint quelques instants après avoir trouvé la faille, Manchester City n’est pas parvenu à se défaire de West Ham dans la banlieue de Londres (1-1). Deux points de perdus qui pourraient coûter cher dans la course au titre. Bernardo Silva avait pourtant ouvert le score d’un sublime petit piqué en angle fermé, semblant lancer les Skyblues vers un samedi soir serein (0-1, 31e). Mais quatre minutes plus tard, c’est Konstantínos Mavropános qui vient égaliser d’un gros coup de casque sur corner, profitant d’une sortie hasardeuse de Gianluigi Donnarumma (1-1, 35e). Le seul tir des Hammers dans la partie.

Les Citizens, eux, auront tenté leur chance à 24 reprises mais cadré que six fois. En seconde période Antoine Semenyo, Erling Haaland, Matheus Nunes, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders ou encore Nico O’Reilly, contré sur un ultime corner, laisseront passer l’opportunité de faire gagner City. Les Mancuniens comptent désormais neuf points de retard sur Arsenal, avec un match en retard.

Les Gunners vont devoir se montrer inventifs pour choke ce sacre.

Manchester City serait leader du championnat d’Angleterre si... les matchs duraient 45 minutes

TB

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