Pep Guardiola sur PSG-Bayern : « Les coachs ne sont pas bons, des joueurs de merde... »

Ce vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola est revenu sur son choix de mardi soir d’aller mater un match de D3 entre Stockport et Port-Vale plutôt que se foutre sous un plaid pour profiter de l’impressionnant PSG-Bayern Munich (5-4), une rencontre d’anthologie encore sur toutes les lèvres. Un choix très étonnant de la part du coach de Manchester City, dont l’équipe est sortie en huitièmes contre le Real Madrid, qu’il a abordé avec une bonne dose d’ironie.

« La veille, j’ai regardé le calendrier, j’ai vu le PSG et le Bayern Munich et je me suis dit : ‘Bah, quel match catastrophique’. Les coaches ne sont pas bons, Luis (Enrique), Vincent (Kompany)… Des joueurs de merde vraiment… Je suis amoureux du football anglais, et j’ai décidé d’aller à Stockport. La saison prochaine, quand le Bayern Munich affrontera mon ancienne équipe, je serai devant mon canapé », a-t-il déclaré, de façon a expliquer de manière amusante ce choix curieux.

Un vrai fan du Saturday blackout ?

Bayern - PSG : billetterie ouverte pour notre soirée projection !