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Bayern - PSG : billetterie ouverte pour notre soirée projection !

Par Maxime MARCHON
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Bayern - PSG : billetterie ouverte pour notre soirée projection !

Pouah… L’intensité. Le football. 9 buts. Et ce n’est que la première mi-temps.

Pour la deuxième, rendez-vous avec la rédac devant l’écran géant de 4 mètres sur 3 du Loft de 400 places de la mythique salle de La Bellevilloise ainsi que l’écran géant du Forum de 200 places, avec toujours quiz d’avant-match, cadeaux à gagner, chants, maillots, écharpes, lumières aux couleurs du PSG, hymne du club dans les enceintes et plein d’autres surprises = l’ambiance du stade sans y être !

Pour Bayern Munich – Paris SG le 6 mai, le billet de réservation à 7 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / pinte de soft).

👉 BILLETTERIE BAYERN MUNICH – PSG POUR LA SOIRÉE LOFT A LA BELLEVILLOISE 🌆🪩

Important :

Boissons en vente sur place + chips 🍟🍺

Programme soirée C1 Bayern Munich – Paris SG :

► 19h : ouverture des portes de la Bellevilloise, projection du match Arsenal – Paris SG 2025 ► 20h : avant-match Bayern Munich – Paris SG par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h : l’avenir nous le dira…

Rdv mercredi 06 mai prochain dès 19h !🔥🔥

La rédaction de So Foot 

Paris, une nuit dans les étoiles

Par Maxime MARCHON

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