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Victime de racisme, un arbitre quitte le terrain pour porter plainte

MJ
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Victime de racisme, un arbitre quitte le terrain pour porter plainte

Cette fois, c’est l’arbitre qui a décidé de quitter le terrain et il a bien fait. Marcos Roberto de Jesus Nunes était l’homme en noir de la rencontre entre Votoraty et Referência, un match comptant pour le championnat paulista U15. Dans cette rencontre, un supporter a eu la merveilleuse idée de le traiter de « singe » à la fin de la première période. Informé par la déléguée du match et plusieurs témoins, l’homme au sifflet a activé le protocole antiraciste au moment de rentrer aux vestiaires, avant de quitter la pelouse pour porter plainte.

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Direction le commissariat

Le quatrième arbitre a ensuite pris sa place pour diriger la seconde période, conclue par une victoire (anecdotique) de Referência (3-0). Identifié puis interpellé par la police, l’auteur présumé des insultes a été conduit au commissariat. Il devra répondre de faits de racisme et encourt entre deux et cinq ans de prison. « Apprendre que cela est arrivé à quelqu’un est déjà extrêmement triste et douloureux. Mais le sentir dans sa chair est dévastateur », a témoigné Marcos Roberto de Jesus Nunes sur Instagram.

Le racisme n’a pas sa place dans le football, ni nulle part ailleurs, c’est pas comme si c’était la 42 000e fois qu’on le répétait.

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MJ

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