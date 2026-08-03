Vozinha accueilli en rockstar au Chili

La Voz’ du peuple. Arrivé ce dimanche soir à Santiago pour rejoindre Colo-Colo, Vozinha a été accueilli par des centaines de supporters à l’aéroport. Pancartes à son effigie, drapeaux du Cap-Vert et chants à son nom : le gardien de 40 ans, révélé lors de la Coupe du monde, a pu mesurer sa nouvelle popularité. « Sincèrement, je ne m’attendais pas à voir autant de gens », a-t-il reconnu, presque choqué par la réception.

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De Praia à Santiago

Il faut dire que le dernier rempart des Requins bleus a changé de dimension en quelques semaines. Auteur d’une performance XXL contre l’Espagne (0-0), Vozinha est passé de moins de 50 000 à près de 30 millions d’abonnés sur Instagram. Libre depuis la fin de son contrat à Chaves, il doit passer sa visite médicale avant de signer pour six mois, avec une option pour une saison supplémentaire. Sa présentation officielle est prévue ce mardi au stade Monumental.

Il y a quelques semaines, personne ne connaissait son nom. Maintenant tout Santiago le chante.

Vers un retournement de situation dans le dossier Vozinha ?