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Vers un retournement de situation dans le dossier Vozinha ?

LB
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Vers un retournement de situation dans le dossier Vozinha ?

De pas de club à deux clubs. La révélation du Mondial 2026 pourrait finalement ne jamais jouer au Chili. Alors que le club de Colo-Colo a annoncé le 25 juillet dernier le recrutement de Vozinha, le média brésilien Globo Esporte indique que le portier de 40 ans pourrait finalement se diriger vers le Maroc.

Des négociations ouvertes avec le RS Berkane

Alors qu’il n’a toujours pas posé les pieds au Chili depuis l’annonce de son recrutement par le Cacique, le gardien du Cap-Vert pourrait finalement retrouver le haut niveau en Botola Pro, sous les couleurs du RS Berkane si l’on en croit Globo Esporte. Vozinha n’aurait toujours pas paraphé son contrat avec Colo-Colo, lui permettant ainsi de pouvoir faire volte-face. Une donnée qui pourrait expliquer pourquoi son arrivée au Chili a été décalée à trois reprises cette semaine. En revanche, tous les détails ne seraient pas encore réglés selon le média brésilien, le joueur attendrait encore l’offre officielle du RS Berkane pour pouvoir arrêter son choix.

Affaire à suivre.

Vozinha contraint de changer de nom pour jouer dans son nouveau club

LB

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