Un ancien chat noir de retour en Ligue 1

Recruter en Angleterre, quoi de plus normal pour le plus anglais des clubs français ? Libre de tout contrat, Josh Maja arrive au Havre. L’ancien international nigérian (1 sélection) a signé pour un an en Normandie, assorti d’une saison supplémentaire en option.

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Prêt pour un prêt ?

Aujourd’hui âgé de 27 ans, Maja arrive en provenance de West Bromwich et redécouvre un championnat dans lequel il avait évolué avec les Girondins de Bordeaux entre 2019 et 2023. Révélé à Sunderland (et la série Netflix Sunderland til I die), l’attaquant avait cependant enchaîné les prêts à Fulham et Stoke pendant son bail dans le Sud-Ouest.

En espérant que l’air du Nord-Ouest le rende plus inspiré face au but adverse.

Le Havre passe la deuxième sur le mercato avec un ancien sur le retour