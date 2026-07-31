Le Premier ministre britannique dézingue Infantino

Même Downing Street s’en mêle. En déplacement à Sheffield ce vendredi, le Premier ministre britannique Andy Burnham s’est attaqué à Gianni Infantino et à son projet d’ouvrir les activités commerciales de la Coupe du monde aux investisseurs privés. « C’est une proposition scandaleuse », a-t-il lancé devant les journalistes.

« La mauvaise personne »

Pour Burnham, le problème ne se limite pas au contenu du projet. « Le simple fait qu’elle ait pu être envisagée démontre, à mon avis, que Gianni Infantino est la mauvaise personne pour diriger l’organisation », a poursuivi le chef du gouvernement britannique. Une façon à peine voilée de réclamer le départ du président de la FIFA.

Le projet prévoit la création de FIFA Forward Enterprise, une filiale chargée de gérer les activités commerciales des compétitions de la FIFA, dont jusqu’à 20 % des parts pourraient être cédées à des investisseurs privés. Une opération estimée à 4,2 milliards de dollars qui a déjà provoqué la colère de l’UEFA, de la CONCACAF et de l’AFC, ainsi que la démission de Carlos Cordeiro, conseiller principal d’Infantino.

Se prendre la terre entière à dos, faut saluer l’exploit.

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