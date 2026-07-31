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Casemiro explique son choix de l’Inter Miami

EM
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Casemiro explique son choix de l’Inter Miami

Après s’être fait martyriser pendant huit ans, tu m’étonnes que tu aies envie de jouer avec lui, et pas contre lui. Tout fraichement débarqué sur la côte est américaine, Casemiro a expliqué pourquoi il a rejoint l’Inter Miami, après son départ libre de Manchester United. « J’avais de nombreuses options. J’ai reçu des offres d’Italie et de nombreux clubs, mais j’ai choisi d’être là où je voulais, et de jouer aux côtés de l’un des meilleurs joueurs du monde », explique-t-il face à la presse. Il devait sans doute parler de Sergio Reguilón.

Il rêvait de Messi

Adversaire pendant huit ans, l’un du côté de Barcelone et l’autre du côté du Real Madrid, Casemiro va donc pouvoir jouer avec Lionel Messi. Un rêve qui se réalise selon ses dires : « Je rêvais chaque jour de jouer à ses côtés, et je sais qu’il est impossible de l’arrêter. Je n’ai jamais réussi à le stopper, et j’avais toujours besoin de l’aide de mes coéquipiers pour limiter sa dangerosité, car il est impossible de l’arrêter seul. Même lors des deux séances d’entraînement que j’ai eues avec lui, j’ai réalisé qu’il était impossible de l’arrêter. Je suis très heureux d’être à ses côtés maintenant, et j’ai hâte de continuer à remporter des victoires avec lui. » 

Cependant, il devra ronger son frein quelque temps comme un gamin qui attend son cadeau d’anniversaire avant de jouer avec la Pulga, puisque ce dernier vient tout juste de reprendre l’entraînement.

Ça sera plus facile pour lui demander la camiseta.

Messi reprend l’entraînement avec l’Inter Miami

EM

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