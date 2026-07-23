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  • Inter Miami-Chicago Fire (3-2)

La grosse boulette du gardien de l'Inter Miami

EM
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La grosse boulette du gardien de l'Inter Miami

Jacques Villeret aurait dit : « Oh la boulette ! » Rocco Ríos Novo a offert une belle frayeur à ses coéquipiers en concédant l’ouverture du score face au Chicago Fire de Robert Lewandowski à la 18e minute à cause d’une magnifique boulette.

Sur une passe en retrait sans grand danger et sans taupe à l’horizon de son défenseur, Ian Fray, le gardien de l’Inter Miami, se troue complètement et laisse passer le ballon dans ses propres filets.

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Plus de peur que de mal

Toujours orphelin de Lionel Messi, resté en Argentine après la finale perdue face à l’Espagne (1-0 A.P.), le club floridien s’est remis à un autre ex-Barcelonais, Luis Suárez, qui a claqué un doublé, pour remporter la rencontre (3-2). L’erreur est effacée pour le portier américain.

Boulettes, sauce tomate signée Fabián Ruiz et Gavi. Un régal.

Casemiro rejoint Lionel Messi sur fond de scandale

EM

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