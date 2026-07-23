On connaît la date de présentation de Zidane

Le compte à rebours est officiellement lancé. Sauf tremblement de terre de dernière seconde, Zinédine Zidane va devenir le nouveau boss des Bleus dès mardi prochain. Dans un communiqué, le président Philippe Diallo et la FFF ont donné rendez-vous à la presse pour dévoiler l’identité du futur patron de l’équipe de France.

Moins d’une semaine à attendre

Alors qu’aucune cérémonie d’adieu n’est pour l’instant pas programmée pour Didier Deschamps, la fédération a annoncé que Philippe Diallo se présentera devant les médias en compagnie du futur sélectionneur.

« Philippe Diallo, président de la FFF, présentera le prochain sélectionneur de l’équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h, lors d’une conférence de presse. À l’issue du comité exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’équipe de France aux médias. Cette conférence de presse sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la FFF », a précisé l’instance ce jeudi.

Et là, c’est Hervé Renard à ses côtés.

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