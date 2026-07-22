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Vardy a poussé Kanté à jouer en équipe de France

EL
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Vardy a poussé Kanté à jouer en équipe de France

Avec 69 sélections, une Coupe du monde, une finale d’Euro et des millions de ballons récupérés, N’Golo Kanté peut aisément prétendre à une place dans le panthéon de l’équipe de France. Pourtant, l’histoire aurait pu être bien différente. Appelé par Didier Deschamps en mars 2016, lors d’une saison remarquée à Leicester qui se terminera par un titre historique, il n’était pas certain de rejoindre les Bleus.

« La France l’a appelé avant le Mali »

En effet, son ancien coéquipier chez les Foxes, Jamie Vardy a annoncé, dans le podcast « Jamie Vardy’s Having A Party », que le milieu défensif ne pensait pas à l’Euro 2016 sous le maillot orné du coq. « À l’origine, il ne voulait pas jouer pour la France. Il voulait représenter le Mali pour son père, mais la France l’a appelé avant le Mali. Nous étions au centre d’entraînement et lui avons dit: ‘À quoi tu es en train de réfléchir? Ils vont gagner. Va en France !’ », a révélé l’enfant terrible du foot anglais.

Ce dernier en a profité pour rendre hommage au Français. « Honnêtement, c’est l’une des personnes les plus gentilles qu’on puisse rencontrer dans sa vie. (…) Toujours un sourire sur le visage », a-t-il clamé à son propos.

On peut toujours Kanté sur ses amis.

Moins d’une semaine à attendre pour voir Zidane à la tête des Bleus

EL

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